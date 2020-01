Il cammino di Diego Demme fino ad ieri. Fu pagato 350mila euro. “Tifa” Gattuso

Negli anni ´80 papà Enzo emigrò con la famiglia dalla Calabria nella regione di Hannover, a Herford, dove Diego è nato il 21 novembre 1991 ed è stato battezzato col nome di Maradona, l’idolo di suo padre. Il futuro capitano del Lipsia è cresciuto nel vivaio dell’Herford e dell’Arminia Bielefeld. Il Paderborn, all’epoca ancora in serie C, è stato il trampolino per il trasferimento al Lipsia nel gennaio 2014 per 350mila euro. Oggi il suo cartellino vale almeno 12 milioni. Nel Belpaese, Diego ha trovato la sua bussola: «Sono un tifoso di Rino Gattuso. Mi è sempre piaciuto il suo stile aggressivo e generoso, la voglia di dare tutto per la vittoria della squadra. Nel mio modo di stare in campo, spero proprio di somigliargli». Ama la Penisola, tempo fa aveva detto di sperare «prima o poi non mi capiti un’opportunità in una squadra italiana». Fonte: CdS