Supercoppa di Spagna: Correa trascina l’Atletico Madrid in finale

Giovedì 9 gennaio ore 20:00

Barcellona-Atletico Madrid 2-3 Koke (A) 46′, Messi (B) 51′, Griezmann (B) 62′, Morata (A) rig. 81′, Correa (A) 87′

BARCELLONA (4-3-3): Neto, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets (Rakitic 86′), De Jong (Ansu Fati 88′), Vidal, Griezmann, Messi, Suarez. A disposizione: Pena, Lenglet, Semedo, Rakitic, Junior Firpo, Carles Perez, Ansu Fati. Allenatore: Valverde.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Trippier, Felipe, Savic, Lodi (Vitolo 67′), Herrera (Koke 46′, Marcos Llorente 72′), Thomas Partey, Saù Niguez, Correa, Joao Felix, Morata. A disposizione: Adan, Arias, Hermoso, Riquelme, Marcos Llorente, Koke, Vitolo. Allenatore: Simeone.

Arbitro: Gonzalez.

Ammoniti: Pique (B) 31′, Thomas Partey (A) 35′, Savic (A) 45’+3′, Suarez (B) 45’+3′, Felipe (A) 65′, Marcos Llorente (A) 73′, Vidal (B) 77′, Neto (B) 80′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 5′ col tentativo da fuori di Thomas Partey che costringe alla super parata in tuffo Neto. Al 22′ Messi cerca il missile verso l’angolino col mancino ma Oblak con la punta delle dita si dimostra provvidenziale. Al 32′ Herrera ci prova direttamente su calcio di punizione ma Neto in tuffo sventa la minaccia. Nel finale di tempo Griezmann si fionda su un pallone vagante e calcia cercando il goal ma Oblak si tuffa come un gatto chiudendo la prima frazione sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa il neo entrato Koke sblocca la semifinale con una precisa rasoiata sul cross di Correa. Al 51′ Leo Messi ristabilisce la parità sfruttando un pallone vagante che vale l’1-1 culé. Al 62′ però Griezmann completa la rimonta balugrana con uno splendido colpo di testa dall’interno dell’area piccola per il sorpasso catalano. Il Barça continua a premere e al 74′ sigla il tris col facile tap-in di Pique ma il direttore di gara annulla grazie al VAR per offside. All’82’ il direttore di gara assegna un penalty all’Atleti che lo specialista Morata trasforma spiazzando Neto. Passano 5 minuti e Angel Correa sigla il 3-2 del controsorpasso colchonero con un perfetto tiro dal limite per il definitivo 3-2 dei ragazzi di Simeone che si qualificano per la finale contro il Real Madrid.