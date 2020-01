Il Napoli non pensa solo al mercato in entrata con i ruoli da coprire le falle del mercato estivo, ma soprattutto al discorso dei rinnovi. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, aggiornano in modo particolare sulle situazioni di Maksimovic e Luperto. Entrambi sono veramente vicini all’annuncio, ovvero al twitter presidenziale per i due difensori fino al 2024.

La Redazione