Sulla situazione in casa Napoli per quanto riguarda i rinnovi, ci sono diversi casi da risolvere che se tenuti ancora in sospeso. Secondo il CdS soprattutto i casi di Milik e Zielinski, entrambi in scadenza nel 2021, dove mancano gli accordi sulle clausole. Nel loro caso si vuole evitare di tenere ancora in sospeso le loro situazioni, per evitare di ripetere i casi di Mertens e Callejon. Il tempo c’è ancora, però si dovrà trovare quanto prima la quadra del cerchio.

La Redazione