CALCIO FEMMINILE – Nella lista dell’Italia Under 16 anche una ragazza del Napoli

In vista dello stage che ci sarà dal 12 al 15 Gennaio il c.t. dell’Italia femminile Under 16 ha diramato la lista delle convocate. In tutto sono 23 le ragazze, tutte classe 2004, ad eccezione di tre che sono del 2005.

L’elenco delle convocate

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina Women’s), Verena Beka (Milan), Martina Nucera (Juventus);

Difensori: Beatrice Bruni (AS Roma), Laura Maria Congiunti (Inter), Martina Costantino (Juventus), Mattea Gallo (Napoli), Giulia Semplici (Milan), Lucrezia Romana Silvi (AS Roma), Giulia Trevisan (Lady Granata Cittadella), Carola Zannini (AS Roma);

Centrocampiste: Elisa Dal Brun (Milan), Anastasia Ferrara (AS Roma), Matilde Fogo (Juventus), Maddalena Nava (Juventus), Sara Pezzi (AS Roma), Chiara Premoli (Milan), Sofia Pulacini (Inter);

Attaccanti: Anita Maria Cochis (Inter), Giulia Grossi (AS Roma), Gaia Lonati (Inter), Maria Grazia Petrara (AS Roma), Sofia Sperduto (Milan).

