Darko Kovacevic vittima di un agguato: ferito ad una gamba

Darko Kovacevic, ex attaccante di Lazio e Juventus, è stato vittima di un agguato sotto casa sua ad Atene. Attualmente dirigente dell’ Olympiakos l’ex calciatore è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba. Le sue condizioni non preoccupano e sono ignoti i motivi di questa sorta di agguato nei suoi confronti. Stando alle prime ricostruzioni un uomo alla guida di una Smart sarebbe uscito dall’auto, avrebbe sparato a Kovacevic al ginocchio e poi sarebbe fuggito. La stessa vittima ha poi affermato: “Ho visto un uomo scendere da una macchina con la pistola puntata. È venuto verso di me, mi sono istintivamente piegato alla mia destra, lui mi ha sparato, è risalito in macchina ed è fuggito”. Una Smart come quella usata per l’agguato sarebbe stata trovata poco dopo incendiata non lontano dall’abitazione di Kovacevic.

