Pistocchi: “Il Napoli ha bisogno di recuperare un’identità di calcio!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, SportMediaset: “Amrabat giocatore forte e interessante, vorrei capire quando arriva. La problematica è pensare ad adesso, a Napoli per invertire la stagione servono un leader difensivo, un centrocampista centrale che sia regista e tanto lavoro dell’allenatore. Si cercano sempre giocatori all’estero, dicono che in Italia costino troppo, ma credo sia una questione di percentuali e ho detto tutto. Tonali prima scelta? E’ un giocatore strepitoso, ha una personalità che mi ricorda Pirlo. Lo vedrei benissimo centrocampista centrale davanti alla difesa. Gattuso grande lavoratore, grandissima persona, bisognerà vedere se riuscirà a dare al Napoli un calcio di qualità. Bisogna recuperare un’identità di calcio che prima si aveva molto forte, ma adesso è un po’ smarrita”.