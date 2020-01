Marrucco: “Il mercato di Giugno si è rivelato carente in molte situazioni!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato: “Il Napoli si sta muovendo a centrocampo perché ha perso tre centrocampisti, acquistandone soltanto uno: Elmas. La campagna di Giugno si è rivelata carente in moltissime situazioni, dalla difesa per la perdita di Albiol e l’infortunio di Maksimovic, Lozano che non ha ancora dimostrato il suo valore, nonostante il grande investimento. Il Napoli deve muoversi e lavorare su eventuali esuberi in questo momento. Si comincia una rifondazione condizionata dalle cessioni: dobbiamo capire quali saranno i giocatori che partiranno e di conseguenza da dove cominciare. Il sorteggio di Champions League non ha agevolato il Napoli, se avessimo pescato una squadra di minore importanza, avremmo avuto magari un quadro più chiaro”.