Chiariello: “ADL ha preso 2 giocatori in contemporanea: Lobotka e Demme”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “E’ vero che in testa alla classifica c’è una corsa a due e mezzo in atto e che c’è una fuga per la zona Champions, è vero che c’è una squadra di grande lignaggio in crisi, questo rende il campionato italiano finalmente competitivo e interessante. C’è un cannibale nel nostro calcio, la Juventus, che raramente molla o cede. Dall’altro lato ha incontrato un cannibale figlio suo: l’Inter. Tra poco la Juve arriverà al San Paolo e sarà per questo o perché gli abbiamo urlato tutti, Aurelio De Laurentiis ha preso 2 giocatori in contemporanea: Lobotka e Demme. Il mercato di gennaio potrebbe cambiare qualcosa in funzione Napoli, Milan e poco altro: in vetta non si muove foglia. Che campionato sarà questo 2020? Le coppe incideranno? L’interesse della Juve è la Champions League, ma il Napoli risalirà? Il problema è non finire dalla seconda parte del tabellino”.