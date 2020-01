Il Napoli deve cancellare i black out e credere di potercela fare sempre!

I risultati continuano a non arrivare. Questo non aiuta il morale di una squadra che, abituata negli ultimi anni a lottare per il vertice, ora è ottava e ha ben 17 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Difficile liberare la mente dalle cose negative, anche se Gattuso ci sta lavorando con grande decisione fin dai primi giorni del suo arrivo a Napoli. Come riporta il Mattino, l’aspetto psicologico è fondamentale per le prestazioni positive e gli azzurri in questo senso. Pur facendo denotare dei passi avanti rispetto alle precedenti due partite contro Parma e Sassuolo, hanno mostrato ancora troppe fragilità.

Momenti di black out da cancellare per credere in ogni momento di potercela fare a centrare l’obiettivo. Un lavoro mentale al quale si sta dedicando moltissimo il nuovo allenatore. Oltre che sull’aspetto atletico e in questo senso contro l’Inter sono stati registrati dei passi avanti con una squadra apparsa più brillante. Il calendario a Gennaio propone altre due partite complicatissime contro Lazio e Juve e un’altra sicuramente non semplice contro la Fiorentina: qualche risultato positivo in questa fase contribuirebbe a far ritrovare maggiori convinzioni al gruppo.