Nicolò Schira su twitter: “Svolta Napoli-Lobotka, il Celta Vigo acconsente”

Sono ore frenetiche per il mercato del Napoli che probabilmente chiuderà per due centrocampisti per accontentare Gattuso. Ecco quanto riportato su twitter da Nicolò Schira. “Via libera del #CeltaVigo alla cessione di Stanislav #Lobotka al #Napoli per 20 milioni complessivi. Contratto fino al 2024 da €1,8M netti + bonus all’anno. I galiziani hanno già pronto il sostituto: in arrivo l’argentino Guido #Rodriguez dall’#America. Ci siamo. Oltre a Lobotka il #Napoli sta chiudendo per Diego #Demme dal #Leipzig. Offerta ufficiale da €10M + 3 di bonus. Contratto da 1,7 milioni netti a stagione al giocatore, che è atteso in Italia. Domani visite mediche. Gattuso lo vuole a disposizione per la gara contro la Lazio”