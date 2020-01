SPORTITALIA – Napoli-Demme, domani previste le visite mediche. Conferme da Giovanni Scotto

Il Napoli in queste ore si sta muovendo con decisione sul mercato, in modo particolare sul mercato. Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto su twitter aggiorna in tempo reale. “E arrivano conferme sulla chiusura per Diego #Demme, centrocampista di 28 anni del #Lipsia. Operazione “sotto traccia”, non è un’alternativa a #Lobotka. Arriva per 10 milioni a titolo definitivo”. Sportitalia conferma la chiusura dell’affare e domani dovrebbe addirittura sbarcare in Italia per le visite mediche.

La Redazione