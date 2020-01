Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico a Castel Volturno. I ragazzi di Gennaro Gattuso ha svolto una seduta tattica per poi passare al lavoro finalizzato al possesso palla, in seguito partitina a campo ridotto. Allenamento in palestra per Ghoulam, lavoro personalizzato per Koulibaly. Mentre Younes non si è allenato per un attacco febbrile.