Ultime da Formello: Inzaghi lavora sui recuperi di Lulic e Correa

La Lazio di Inzaghi lavora in vista del match contro il Napoli, dove non ci sarà Parolo per squalifica. Lulic e Correa hanno svolto lavoro differenziato, il Tucu dopo un affaticamento al polpaccio ha lavorato in gruppo. Il bosniaco invece, dopo un colpo alla caviglia sinistra rimediato contro il Brescia, cerca il rientro per la sfida contro gli azzurri. Il capitano biancoceleste potrebbe riaggregarsi al gruppo nel giro di 24 ore. Jony è out per un problema nell’allenamento di ieri dopo uno scontro di gioco, lo spagnolo ha lasciato il campo di Formello anzitempo e verrà sottoposto agli accertamenti del caso.

Nella seduta mattutina dei laziali invece ha risposto presente Cataldi. Ieri il giocatore aveva saltato la seduta per un problema muscolare al polpaccio destro. Stamattina invece ha partecipato alla sgambata risparmiandosi solo nella parte finale della seduta. Torneranno a disposizione di Inzaghi Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre Parolo non ci sarà contro il Napoli per squalifica.