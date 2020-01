Il Napoli naviga a vista anche per il terzino sinistro

Il mercato del Napoli non riguarda solo il regista, dove ovviamente si guarda sempre a Lobotka, ma non solo, visto che il club azzurro ha sempre più opzioni. L’altro ruolo è il terzino sinistro dove c’è di ruolo solo Mario Rui, visto che Ghoulam tra febbre e problemi fisici non si vede più tra i convocati. L’ipotesi riguarda il campionato italiano, giocatore pronto all’uso, anche se nomi ancora non sono usciti. Più di un acquisto per completare al meglio la rosa, il Napoli naviga a vista.

La Redazione