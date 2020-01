Il bel gesto – Callejon “porta” la Befana al Santobono

In Spagna più che di Befana si parla di Reyes, di Re Magi, coloro che portano i doni ai bambini nel giorno dell’Epifania: ecco, mettiamola così, il re o magari principe azzurro lunedì era impegnato a sfidare l’Inter e così ha rimandato il giro a ieri. Un giorno di festa per i bambini ricoverati nei reparti di Oncologia ed Ematologia dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli: all’improvviso, arriva Callejon. Proprio lui: carico di magliette del Napoli, le sue ovviamente, e di palloni da distribuire in giro ai piccoli pazienti-tifosi. Iniziativa speciale, una delle tante organizzate e patrocinate da Just Children Onlus, etichetta in contino fermento sociale e da sempre sostenuta dai giocatori azzurri. Insieme con Callejon, a fare da anfitrione, al Santobono c’era Franco Vigorita, presidente di Just Children: José ha incontrati i bimbi, ha parlato con tutti, ha scattato foto e firmato autografi. E poi, dopo aver donato le maglie e i palloni, ha salutato tutti con la promessa di rivedersi presto. Gracias, Rey. Fonte e foto: CdS