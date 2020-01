Ogni giorno sembra quello giusto per l’arrivo a Napoli di Lobotka. Il regista slovacco ha da tempo detto sì alla maglia azzurra, con tanto di accordo su contratto e ingaggio, ma come spesso accade i matrimoni si fanno in tre. Il Celta Vigo, come conferma il CdS, deve cercare il sostituto di Lobotka, prima di cederlo al Napoli, le cifre sono più o meno quelle come la distanza tra le parti. Nei prossimi giorni si attenderanno nuovi sviluppi tra le parti.

La Redazione