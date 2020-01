Gattuso non si arrende e riparte dai segnali positivi

Alla ripresa ha analizzato la gara, Gattuso. Ha messo in evidenza prima ciò che ha funzionato contro l’Inter e i miglioramenti fatti registrare, poi si è soffermato su quello che non va e che c’è da fare. Si proseguirà su queste strada perchè Ringhio ha avuto risposte positive sul lavoro svolto in questi suoi primi undici allenamenti. Prioritario, ovviamente, limitare gli errori individuali che contro l’Inter hanno inciso in maniera decisiva sul ko. Poi la buona notizia di campo con Koulibaly che ha cominciato a svolgere lavoro personalizzato. Il difensore senegalese, quindi, tornerà contro la Lazio, mentre mancherà ancora Maksimovic che anche ieri ha svolto terapie (Ghoulam non ha preso parte all’allenamento per l’influenza). Il primo aspetto da migliorare è quello della fase difensiva, Gattuso ci sta lavorando fin dal primo giorno battendo molto sull’aspetto dell’equilibrio.

Il Mattino