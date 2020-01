ESCLUSIVA R.N.V. – N. Orsi: “Strakosha-Meret, ecco i loro pregi”

Ieri sera a Radio Nuova Vomero, nel corso del programma “Calcio Sprint”, condotto da Pino e Alessandro Sacco è intervenuto l’ex portiere della squadra biancoceleste Nando Orsi. “La Lazio a Brescia ha giocato una partita di grande sacrificio, bene nel secondo tempo, poi come spesso è successo quest’anno ha vinto la sfida nel recupero. Ormai la squadra di Simone Inzaghi è una compagine consolidata, solida e sa colpire al momento giusto, del resto anche le due vittorie contro la Juventus e i trofei vinti la scorsa stagione ne è una testimonianza. Il Napoli? Si vede che è una squadra che è in stato confusionale, errori evidenti dei singoli, anche se Gattuso a mio avviso sta cercando di ridare vitalità al gruppo, scosso anche dall’ammutinamento. La sfida di sabato l’unico rischio è che la Lazio possa prendere la gara troppo alla leggera, perchè anche se i partenopei non sono al top, ha sempre elementi che possono fare la differenza. Su Strakosha e Meret dico che il portiere della Lazio mi colpisce la sua reattività tra i pali, specie nei tiri da vicino, oltre che ha ampi margini di crescita. Sull’estremo difensore del Napoli dico che è completo, l’errore con l’Inter ci sta, fa parte delle cose, però è un portiere che a me piace davvero molto”.

La Redazione