Gaetano, il suo futuro potrebbe essere ancora in Campania

Il Napoli non guarda solo al mercato in entrata oppure ai rinnovi, ma anche alle cessioni per snellire al meglio la rosa di Rino Gattuso. Uno su tutti che potrebbe cambiare aria è Gianluca Gaetano classe 2000. L’ex ragazzo del vivaio azzurro, ha disputato 18 minuti contro il Genk, poi nulla più. Visto il suo enorme talento e valore tecnico, bisogna mandarlo a giocare in prestito per trovare più continuità. Le pagine odierne del CdS dicono di molti estimatori in serie B, tre su tutte sono: Benevento, Cosenza e Juve Stabia.

