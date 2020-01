Tra Rrahamani e Amrabat, il sogno di De Laurentiis si chiama Tonali

Il Napoli, come ama dire il suo presidente, è un work in progress, ovvero guarda spesso al futuro e mai come quest’anno c’è da lavorare per un restyling totale. Come riporta il Corriere dello Sport, non è un mistero di una doppia trattativa con l’Hellas Verona per Rrahamani e Amrabat, entrambe a buon punto, però il mercato è la fiera dei sogni. Il presidente De Laurentiis ha da sempre quello di Federico Chiesa, ad oggi quasi impossibile, si pensa a Castrovilli, sempre del club viola. Ultimo è Tonali del Brescia, giocatore che farebbe fare al centrocampo il famoso salto di qualità, ma in questo caso si sono mosse l’Inter e la Juventus.

La Redazione