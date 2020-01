Il Napoli cercherà in extremis di trovare l’intesa per i rinnovi di Mertens e Callejon, altrimenti sarà addio per il mercato estivo. Non è un mistero che per quanto riguarda il calciatore belga l’offerta è con le stesse cifre ed un contratto di due anni. Il 10 Gennaio scadrà la clausola di 10 milioni, poi dopo si riparlerà. Per Calletti invece è ancora tutto in sospeso in attesa di eventuali chiacchierate. Adesso si rinnova o sarà addio il famoso 50 e 50.

La Redazione