Tempo scaduto per Ghoulam, Giuntoli lo ha fatto capire all’algerino

Succede sempre così, quando si tratta di mercato: il giorno buono è domani o magari dopodomani. E poi avanti piano, ognuno con le proprie ragioni ed i propri tempi. Stanisla Lobotka non vede l’ora di mettersi in viaggio e catapultarsi al san Paolo: glielo hanno raccontato, Hamsik su tutti, e per non farsi mancare nulla, lunedì sera si è anche collegato, s’è visto la partita con l’Inter, si è immaginato là in mezzo, a dirigere il traffico. Però non basta lui soltanto, Cristiano Giuntoli lo sa e, per colmarla cerca anche un esterno basso di sinistra, avendolo spiegato a Ghoulam che il suo tempo, maledizione, è scaduto, con rimpianto e anche con dolore, ricordando cosa sia stato, tecnicamente, l’algerino, prima che si infortunasse.

Fonte: CdS