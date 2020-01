R.N.V. – F. Flavio: “Il Savoia? Stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa”

Nel corso di Radio Nuova Vomero, durante il programma “Calcio Sprint” condotto da Pino e Alessandro Sacco è intervenuto l’addetto stampa del Savoia Francesca Flavio. “Il Savoia? Stiamo andando davvero bene, anche meglio di quello che ci si attendeva, merito di una squadra che gioca bene e al tempo stesso difende con ordine. Ce la stiamo giocando con il Palermo, compagine che è tra le favorite per la promozione in serie C. Oltre noi c’è anche il Napoli del d.s. Montervino e il Giugliano dell’ex Primavera Otranto, campionato insomma avvincente. Ora affronteremo il Castrovillari nella trasferta in Calabria e l’auspicio è di proseguire su questa strada. Il Napoli? Ieri contro l’Inter mi è piaciuto, c’è la mano di Gattuso, ma è evidente che la squadra sta in enorme difficoltà e patisce molto il momento che sta vivendo in campionato. Dell’attuale campionato, mi piacciono l’Atalanta e l’Hellas Verona, un mix tra il bel calcio e l’organizzazione. Dovessi dirti un nome per la rivelazione di giocatore ti direi Kulusevski, davvero un calciatore completo e sarà l’astro nascente per il futuro. Per il mercato degli azzurri Lobotka l’avrei preso in estate, quando poteva servire alla causa, ora un po’ meno, ma è un calciatore davvero forte. Amrabat e Rrahamani? Sono bravi ma non ti fanno fare il salto dii qualità, però comunque in una rosa vanno bene”.

