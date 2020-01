Muni – Portici Calcio – Reazione nella ripresa, Il pareggio è ingiusto

L’anno nuovo non è cominciato nel migliore dei modi per il Portici, a cui la dea bendata ha voltato le spalle. Contro il Cassino, la squadra di Alessandro Mattiacci avrebbe meritato l’intera posta in palio, per intensità e mole di gioco creata. Dopo un quarto d’ora, il Portici ha cominciato a fare la partita trovando il meritato vantaggio con il bomber Improta. La doccia gelata è arrivata pochi minuti più tardi, quando Abreu ha trovato il guizzo giusto per battere il portiere Torino.

Nella ripresa, il centravanti porticese Improta ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle. Purtroppo, talvolta per la sua imprecisione, tal altra per la bravura del portiere avversario, l’assalto della squadra vesuviana ai tre punti non è andato a buon fine. Il risultato finale di 1-1, ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico di fede porticese, frenando il trend positivo della nuova gestione tecnica. La squadra di Mattiacci, pur perdendo l’occasione per scalare qualche posizione e rilanciarsi in classifica, resta ferma in acque tranquille.

Il prossimo impegno, vedrà il Portici giocare in Sardegna, sul complicato campo di Lanusei, con i padroni di casa alla ricerca di punti salvezza. Un risultato positivo, consentirebbe a Improta e compagni di compiere un passo importante in avanti in chiave salvezza.

Riccardo Muni