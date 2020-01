Nicolò Schira su twitter: “Positivo l’incontro per Amrabat. Il Napoli punta Kumbulla”

Tra il Napoli e l’Hellas Verona sta nascendo una sinergia di mercato in vista della prossima stagione. Oltre a Rrahamani, affare praticamente concluso, ci sono in ballo anche Amrabat e Kumbulla. Il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira su twitter aggiorna in tempo reale. “Incontro positivo a Milano tra gli agenti di #Sofyan #Amrabat e il #Napoli. Offerti 4 anni di contratto (primi due da 1,8 mln netti a stagione, gli altri due a 1,9). Giuntoli ha detto no a clausola rescissoria da €40M. Stasera agenti vedranno a Verona il ragazzo. #Napoli al lavoro per anticipare tutti (Juventus, Inter e Atalanta più un paio di club inglesi) su Marash #Kumbulla (classe 2000). ADL pronto a offrire 20 milioni di euro al #Verona”.

La Redazione