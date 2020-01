Milik dopo il confronto con Lukaku è atteso da Ciro Immobile

PUNTO FERMO

Un punto fermo per il presente e per il futuro. Da tempo sono state avviate le trattative con il club azzurro per il rinnovo del contratto e la fumata bianca è più vicina ma bisogna ancora mettere a punto l’intesa. Se ne riparlerà per raggiungere l’accordo, sul tavolo c’è un‘offerta fino al 2024. La volontà delle parti è di proseguire insieme ma c’è ancora da lavorare, i segnali però sono positivi. Intanto Milik è sempre più un punto fermo del progetto Napoli ed è il centravanti ideale per il 4-3-3 di Gattuso. Dopo le prime due stagioni in maglia azzurra molto travagliate per le due operazioni al crociato, l’anno scorso è riuscito a giocare mai con maggiore continuità chiudendo a 20 reti tra campionato e Champions League.

DOPPIA CIFRA

Con la rete all’Inter è arrivato a quota 10 raggiungendo la doppia cifra e da qui al termine della stagione proverà a migliorare il record di reti in maglia azzurra della passata stagione. Ora con il Napoli in quattro anni in totale i gol messi a segno sono 44 e quindi Arek si avvicina sempre più a quota 50. Ma adesso i suoi gol servono più che mai alla squadra per prova-re a restare in corsa per un po-sto in Europa. Dopo la sfida a Lukaku sabato ce ne sarà un’altra contro un bomber straordinario come Immobile, capocannoniere del campionato con 19 reti. Un altro confronto molto stimolante per il centravanti del Napoli nella sfida all’Olimpico contro la Lazio. Fonte: Il Mattino.