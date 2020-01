Coppa Italia: giovedì il via agli ottavi. Dove vederle in Tv

Riparte questa settimana la Coppa Italia, che entra nel vivo con l’ingresso in tabellone delle otto big. Gli ottavi di finale sono spalmati su due settimane: via giovedì con Torino-Genoa; tutti i match di questo turno sono in gara unica, con supplementari e rigori in caso di parità al 90’.



GLI OTTAVI

Giovedì 9 ore 21.15 Torino-Genoa (Rai2).

Martedì 14 ore 15 Napoli-Perugia (Rai2), ore 18 Lazio-Cremonese (Rai2), ore 20.45 Inter-Cagliari (Rai1).

Mercoledì 15 ore 15 Fiorentina-Atalanta (Rai2), ore 18 Milan-Spal (Rai2), ore 20.45 Juventus-Udinese (Rai1).

Giovedì 16 ore 21.15 Parma-Roma (Rai2).

Fonte: CdS