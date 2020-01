Attacco: non tutti top per le valutazioni de Il Mattino

Il Mattino non perdona al polacco le due occasioni da gol

6 CALLEJON

Si mette sempre in posizione di luce per i compagni, ma i suoi tagli non sono valorizzati. Solo in una circostanza, viene servito da Insigne, ma Handanovic lo anticipa, guadagnandosi il fallo. Merito suo il gol di Milik: ancora un taglio, servizio di Zielinski, lo spagnolo mette al centro per il polacco che infila l’1-2

5,5 MILIK

Due disastri sotto porta, al 2′ e al 45′, nei momenti chiave della sfida. Lotta in prima pressione, spesso solo contro tre avversari, riuscendo a complicare la prima uscita all’Inter. Benino in fase di assistenza, come su Insigne. Segna il gol (il settimo) che rimette il Napoli in carreggiata su assist di Callejon.

6 INSIGNE

Entra a razzo nei primi 10 minuti, se c’è la speranza di una invenzione è sempre perché il pallone ce lo ha lui: ma a ogni esitazione il pubblico non lo perdona, spesso in maniera ingenerosa. Lotta e ci prova di continuo, come volontà che cosa gli si può rimproverare? Sfiora il gol e si arrende per ultimo