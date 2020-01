Due disastri per Milik (Il Mattino lo vota 5,5) sotto porta, al 2′ e al 45′, nei momenti chiave della sfida. Lotta in prima pressione, spesso solo contro tre avversari, riuscendo a complicare la prima uscita all’Inter. Benino in fase di assistenza, come su Insigne. Segna il gol (il settimo) che rimette il Napoli in carreggiata su assist di Callejon. Fonte: Il Mattino