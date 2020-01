CdS Campania in prima pagina – “QUESTI FANTASMI !”. Il Napoli regala tre gol all’Inter

Un vaso di cristallo dalle forme morbide finito in frantumi, e non più ricomponibile. Così appare il Napoli della gestione Gattuso alla prima vera prova, contro un’Inter aggressiva ma non irresistibile, che in altri tempi al San Paolo avrebbe forse domato. La tempesta perfetta che si è abbattuta sulla squadra azzurra qualche mese fa appare, in tutta evidenza, come un processo irreversibile. Il Napoli di Sarri prima, di Ancelotti in parte poi, è stato un miracolo del collettivo. Un modello di organizzazione, di affiatamento, di condivisione di ruoli e di tattiche. Che l’usura del tempo (senza Sarri) ha sfibrato. E che l’unghia del conflitto (con Ancelotti e con De Laurentiis) ha strappato fino a renderlo irriconoscibile. Oggi, nello scollamento di una squadra drammaticamente lunga, nella confusa corsa all’indietro con cui i centrali azzurri affrontano la percussione di Lukaku sul primo gol nerazzurro, nel portare palla individuale a centrocampo dove per anni non si è visto mai più di un tocco, c’è la prova che quell’armonia così cara ai tifosi napoletani sì è drammaticamente perduta. Non un discreto motivatore di uomini, qual è Gattuso, ma forse neanche un grande tattico potrebbe ricrearla. Fonte: CdS