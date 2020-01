Gattuso proverà a recuperare Insigne, il 4-3-3 per esaltarlo

CASTEL VOLTURNO

Gattuso fin dal suo primo giorno a Napoli lo ha difeso, tutelato, oltre a restituirlo nel suo ruolo preferito di esterno sinistro di attacco nel 4-3-3. E ancora una volta alla vigilia della sfida contro l’Inter il tecnico si è schierato al fianco di Insigne. Sottolineando che da napoletano è quello più penalizzato rispetto agli altri perché finisce sempre per essere il primo colpevole quando le cose non vanno. E quest’anno Lorenzo è finito più che mai nel mirino del San Paolo, soprattutto dopo la sera del 5 novembre, quella del post Napoli-Salisburgo quando gli azzurri disattesero le disposizioni della società e non fecero ritorno in ritiro a Castel Volturno. E Insigne nelle successive tre partite in casa contro Genoa, Bologna e Parma (un pareggio e poi le due sconfitte interne consecutive) è stato il più bersagliato dei tifosi, fischiatissimo soprattutto dopo il fischio finale. Fonte: Il Mattino