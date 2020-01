Dopo l’importante successo in rimonta e come spesso le capita nel recupero, la Lazio ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di sabato 11 Gennaio alle ore 18,00 contro il Napoli. In vista della gara contro gli azzurri recuperano gli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre sarà squalificato Parolo. In dubbio infine Correa per affaticamento muscolare, nei prossimi giorni si valuterà le condizioni dell’ex Siviglia.

La Redazione