Lorenzo Insigne ritrova Conte dopo l’Europeo del 2016

LA SERENITÀ

Fondamentale per il capitano Insigne è ritrovare totale serenità. Per poter effettuare con tranquillità le sue giocate e Gattuso sta lavorando molto su quest’aspetto. Oltre che sul lavoro atletico e su quello tecnico-tattico. Il sorriso di Insigne nella rifinitura di ieri a Castel Volturno può essere un segnale positivo in vista della partitissima contro l’Inter di Conte, un tecnico a cui Lorenzo è particolarmente legato. Lo inserì tra i convocati all’Europeo 2016 e gli diede spazio in quell’avventura molto positiva per l’Italia che venne eliminata soltanto ai quarti di finale ai calci di rigore ad oltranza dalla Germania. All’epoca campione del mondo in cari-ca per il titolo vinto due anni prima in Brasile. Fonte: Il Mattino