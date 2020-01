Nelle ultime ore c’è un asse Napoli-Empoli caldissimo in direzione toscana; infatti si stanno per chiudere due operazioni in entrata per l’Empoli dal Napoli. I nomi in questione sono quelli di Ciciretti e Tutino, che non hanno trovato molto spazio nelle rispettive esperienze e che ora sono pronti a tornare in Serie B

Fonte: CM.com