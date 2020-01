Serie A 18° giornata,Brescia-Lazio:Immobile nel finale trascina la Lazio!

Serie A 18° giornata,Brescia-Lazio:

Brescia parte avanti rendendosi pericolosa con Torregrossa ma la conclusione è bloccata dal portiere avversario.La Lazio trova il gol con Caicedo ma viene annullato per fuorigioco ,ma la decisione fa molto discutere.I padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Balotelli che servito in area mette la palla all’angolino basso.I biancocelesti costruiscono ma la difesa bresciana è attenta.Sul finre del primo tempo fallo in area e rigore per la Lazio.Cistana trattiene l’avversario e l’arbitro fischia il penalty.Immobile non sbaglia spiazzando il portiere.Nella ripresa le rondinelle ci provano con una conclusione di Viviani che è indirizzata sotto la traversa.Strakosha tempestivamente devia.Lo stesso portiere poco dopo para tranquillo un tiro da fuori area di Balotelli.Ancora Viviani pericoloso con un tiro dal limite ma il numero uno biancceleste è attento.Nel recupero ottimo scambio tra Caicedo ed Immobile,con l’attaccante napoletano che firma il 2-1.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (81′ Semprini), Romulo; Spalek (46′ Viviani); Torregrossa (42′ Mangraviti), Balotelli. All. Corini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (59′ Jony); Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo (59′ Cataldi), Correa, Lulic (77′ André Anderson); Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Ammoniti: Tonali (B), Balotelli (B), Radu (L), Parolo (L), Bisoli (B), Jony (L), Cataldi (L), Chancellor (B)

Espulsi: Cistana al 39′ per doppia ammonizione