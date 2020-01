CENTROCAMPO – In vista dell’Inter, corsa contro il tempo di Fabian Ruiz

Ieri mattina, per la prima volta dopo 48 ore, si è allenato parzialmente in gruppo, dopo la febbre dei giorni scorsi. Si parla di Fabian Ruiz che al momento è in dubbio per la sfida contro l’Inter, pronto per l’evenienza Elfis Elmas. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso vuole capire se l’ex Betis Siviglia sarà al 100% per una partita dove ci sarà da correre per novanta minuti contro i nerazzurri di Conte, perciò non sarà lasciato nulla al caso, la mediana ha già Allan e Zielinski, in attesa del terzo.

La Redazione