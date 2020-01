Giuntoli ha in mente un solo nome: non esiste il piano B

LA TRATTATIVA

Sullo sfondo, ma fino a un certo punto, la trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo prosegue a vele più o meno spiegate. Gli spagnoli, infatti, mantengono il punto: per meno 20 milioni di euro lo slovacco non si muove. Queste le richieste ufficiali che sono state molto ammorbidite rispetto all’inizio della trattativa grazie all’intercessione del giocatore stesso che ha chiesto al club di abbassare le pretese vista la propria volontà di trasferirsi a Napoli.

Anche Giuntoli è stato flessibile fin qui. Perché dopo essere partito da un’offerta di 15 milioni si è detto disponibile ad andare incontro alle richieste del Celta spingendosi fino a 17-18 milioni. Insomma, a ballare sono sempre due milioni che verosimilmente potranno essere limati anche in una sola giornata. Sì, perché avendo incassato la volontà secca da parte di Lobotka, il Napoli spera che anche il club spagnolo possa finalmente accettare le proposte economiche degli azzurri.

Questo anche perché al momento non è stato imbastito alcun piano B per un regista di scorta da regalare a Gattuso in questo mercato di gennaio. Lobotka è la prima e unica scelta da parte del Napoli che a tutti i costi deve assicurarsi un playmaker per il centrocampo a 3 del nuovo allenatore. Fonte: Il Mattino