IN USCITA

Per il mercato in uscita Sampdoria e Cagliari continuano e seguire Tonelli così come ci sono due club di B (Empoli e Cosenza) sulle tracce di Gaetano che vorrebbe trovare maggiore spazio visto che era rimasto a Napoli in estate su esplicita richiesta da parte di Ancelotti che gli aveva dato garanzie circa il suo impiego durante la stagione. Fonte: Il Mattino