Serie A, Formazioni Ufficiali Brescia-Lazio: Le scelte di Inzaghi e Corini

Le rondinelle al Rigamonti cercano la vittoria per provare a risalire la china per la corsa salvezza. Mentre i ragazzi di Inzaghi in lotta per la Champions proveranno ad alimentare il sogno tricolore. I biancocelesti si affidano alla coppia Immobile-Caicedo per scardinare la linea a 4 bresciana. I lombardi di Corini invece col duo Balotelli-Torregrossa cercano il colpaccio.

FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Cistana, Sabelli, Chancellor, Mateju, Romulo, Tonali, Bisoli, Spalek, Torregrossa, Balotelli. A disposizione: Andrenacci, Alfonso, Magnani, Semprini, Gastaldello, Morosini, Viviani, Mangraviti, Zmrhal, Matri, Aye. Allenatore: Corini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Correa, Lulic, Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Silva, Bastos, Anderson, Berisha, Cataldi, Marusic, Jon, Adekanye. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Manganiello.