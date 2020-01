Il rientro di Ghoulam tarda ad arrivare: Le alternative

IL TERZINO

L’altra zona di campo da rinforzare è la fascia sinistra. In particolare il Napoli è alla ricerca di un terzino che possa far rifiatare un po’ Mario Rui, tanto più che il rientro a tempo pieno da parte di Ghoulam sembra davvero remoto. E allora? Gattuso ha suggerito lo svizzero Rodriguez che ha allenato ai tempi del Milan, ma al momento manca l’accordo con il club rossonero. L’alternativa potrebbe essere il greco Koutris che ha per altro il vantaggio di avere il contratto in scadenza con l’Olympiakos e per tanto potrebbe arrivare a Napoli a prezzo di saldo. Fonte: Il Mattino