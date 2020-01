Lo stato d’animo di Lobotka è chiaro a tutti, anche al Celta Vigo

Nella testa di Stanislav Lobotka non c’è altro che il Napoli. Questo è poco ma sicuro. E anche se l’accordo tra il club azzurro e il Celta Vigo non è stato ancora formalizzato, il giocatore ha le idee chiarissime su quello che sarà il suo futuro. Da parte dello slovacco, infatti, non ci sono dubbi e se potesse preparerebbe la valigia già adesso. Il suo stato d’animo è chiaro a tutti, a partire dall’allenatore del Celta Vigo.

Che infatti sta pensando seriamente di escluderlo già dal match di quest’oggi contro l’Osasuna. «Ho parlato con lui e prima della gara lo farò di nuovo. Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà», ha detto Oscar García Junyent allenatore degli spagnoli che in Liga devono disputare una partita molto delicata in ottica classifica. «E per questo avrò bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri», ha continuato García. «Non è una situazione facile, con il mercato aperto qualcuno può pensare a se stesso più che alla squadra». Insomma, situazione tutt’altro che serena per Lobotka. Fonte: Il Mattino