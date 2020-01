DIFESA – Il recupero di Koulibaly contro l’Inter è appeso ad un filo

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, fa la conta degli assenti in difesa e sono certe quelle di Maksimovic, Ghoulam e del lungodegente Malcuit. Da venerdì c’è stata una lenta ripresa da parte di Koulibaly, ma ad oggi anche la sua presenza è in forte dubbio. La giornata di oggi potrebbe dare al mister degli azzurri una flebile speranza di recuperarlo, in tal caso, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà Luperto al fianco di Manolas.

La Redazione