Oscar Gomez (All. Celta Vigo): “Lobotka? Non concentrato per la nostra causa”

Una partita che più complessa e importante non si può, quella del Celta: ecco perché il discorso che Oscar Gomez, riportato dal CdS, ha confezionato ieri al cospetto dei media ha fatto molto rumore. Domanda scontata: Lobotka ci sarà? Risposta a sorpresa (e altrettanto sincera) del tecnico: «Nel corso della settimana ho parlato con lui e gli parlerò ancora domani». Cioè oggi. «Se mi renderò conto di non vederlo concentrato, allora non giocherà. E non giocherà perché per questa partita ho bisogno di giocatori molto concentrati e in grado di mettere da parte tutte le questioni personali». Una valutazione che non fa una sola grinza e che anzi chiarisce la storia in essere con il Napoli. Con tanto di semi-rassegnazione in coda: «Lobotka è uno degli elementi più importanti della nostra squadra ed è ovvio che mi piacerebbe trattenerlo, però so bene in che club ci troviamo e che i giocatori vogliono disputare la Champions e le competizioni europee. Comunque, fino a quando sarà concentrato sul Celta allora conterò su di lui». Un’ammissione in piena regola e poco altro da aggiungere. Firme e contratti a parte ovviamente: ore decisive.