Edinson Cavani a giugno inizierà una nuova avventura

L’Atletico Madrid si sta muovendo per rinforzare l’attacco. Morata il giovane Joao Felix potrebbero rendere meglio con un grande campione di fianco. Secondo Sky Sport, Edinson Cavani avrebbe già trovato un accordo con i colchoneros. L’ex Napoli dopo aver giocato in Serie A (Palermo e Napoli), Ligue 1 (PSG) è pronto per approdare in Liga. Dall’1 febbraio il Matador può firmare a parametro zero per qualsiasi club ma la squadra di Simeone è ormai vicinissima all’accordo. Cavani arriverà a giugno nella capitale spagnola per iniziare la sua nuova avventura. Alla guida dell’Atletico che proverà a spodestare la coppia Real-Barça.