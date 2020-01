SERIE A/Genoa-Sassuolo 1-1 (1T): Pareggio giusto, il rigore un pò meno!

Alle 18:00 del 5 Gennaio 2020 si apre a Marassi la terza partita della 18esima giornata di Serie A. Il Sassuolo va subito vicino al goal del vantaggio, con Traorè che al minuto 5′, da distanza ravvicinata, centra il portiere del Genoa. Al minuto 18′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Sassuolo, Ferrari tenta la rovesciata, pallone a lato di poco. Da segnalare l’ammonizione di Locatelli al 22′ minuto, dato che era diffidato e salterà la gara contro l’Hellas Verona. Al minuto 28′, Sanabria cade in aria di Rigore, per un presunto fallo di Obiang, che francamente è molto dubbio, e viene concesso il penalty. Sul dischetto Criscito non sbaglia e al minuto 29′ porta in vantaggio il Genoa, a mio parere immeritatamente. Al minuto 33′ il Sassuolo pareggia con Obiang, che realizza con un tiro dalla distanza. Pareggio meritato per i neroverdi ed ironia della sorte proprio l’autore del “fallo” da rigore, trova il goal. Al minuto 35′ Il Genoa vicino al vantaggio con una doppia conclusione di Sturaro, che trova l’opposizione di Consigli.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traore, Duncan, Boga; Caputo

AMMONITI: Duncan 18′ (S), Criscito 20′ (G), Locatelli 22′ (S), Sturaro 36′ (G)

Marcatori: 29′ Criscito (G), 33′ Obiang (S)