Il Milan prova ad accelerare per Todibo del Barcellona

Ibrahimovic è tornato al Milan riaccendendo l’entusiasmo nell’ambiente rossonero. Ma il mercato del Diavolo non è finito, la coppia Boban-Maldini è pronta a chiudere un altro affare. Stiamo parlando del difensore del Barcellona Todibo. La clausola rescissoria del ragazzo è di ben 150 milioni di euro (in Spagna è obbligatorio mettere le clausole) ma è ovvio che la cifra offerta dal Milan non sarà neanche lontanamente vicina.

La trattativa potrebbe sbloccarsi prendendo come esempio quella tra la Juve e il Real Madrid per Morata. L’attaccante spagnolo venne ceduto per 20 milioni di euro alla Vecchia Signora. Ma le merengues con un controriscatto fissato a 30 lo riportò nella capitale spagnola.

Il Milan punta a un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni di euro, resta da capire l’importo controriscatto a favore dei catalani e la cifra. Il giocatore ha detto sì al Diavolo, ora le due società dovranno trovare delle cifre per non scontentare nessuna delle parti.