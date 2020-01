Ottaiano: “Il Napoli punta Vertonghen, mentre su Mertens attenzione a…”

Antonio Ottaiano, procuratore in passato di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del momento azzurro: “Con Ibrahimovic il Milan ha fatto un passo in avanti, lo svedese ha ancora qualcosa di dire e con lui i rossoneri hanno maggiori possibilità di competere per l’Europa fino alla fine. Qualche operazione importante si potrà fare anche adesso, ma tante saranno finalizzate per giugno. Penso a Eriksen, per il quale l’Inter ha serie possibilità. Il Napoli può puntare lo sguardo su Vertonghen in caso di partenza di Koulibaly, che sta facendo capire di aprire all’addio. La Juventus ha il ‘problema’ Demiral, che non rientra nelle simpatie di Sarri, potrebbe lasciare già a gennaio. Mertens? Una sorpresa potrebbe essere, in caso di mancato rinnovo con il Napoli, l’approdo alla Juventus a parametro zero su richiesta di Sarri. Kulusevski? La solita operazione della Juventus, che prova ad assicurarsi uno dei migliori giovani del campionato per toglierlo alla concorrenza”.