UFFICIALE – Serse Cosmi allenatore del Perugia

Il Perugia, dopo aver esonerato nel pomeriggio Massimo Oddo, comunica l’ufficialità del nuovo allenatore, sarà Serse Cosmi, per lui un ritorno in terra umbra dopo gli anni d’oro in serie A. Il primo match ufficiale del Perugia sarà in Coppa Italia martedì 14 Gennaio alle ore 15,00 al San Paolo contro il Napoli, valevole per gli ottavi di finale. Ecco il comunicato ufficiale: “La Società A.C. Perugia Calcio è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Serse Cosmi fino al 30 giugno 2020″.

La Redazione