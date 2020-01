Liga: Modric e Varane portano il Real Madrid in testa, bene anche l’Atletico

Sabato 4 gennaio ore 13:00

Valencia-Eibar 1-0 M. Gomez (V) 27′

Ore 16:00

Getafe-Real Madrid 0-3 Soria (R) aut. 34′, Varane (R) 53′, Modric (R) 96′

Ore 18:30

Atletico Madrid-Levante 2-1 Correa (A) 13′, Roger (L) 17′, Felipe (A) 18′

Valencia-Eibar. La prima occasione del match arriva al 15′ con la rete di Maxi Gomez annullata per fuorigioco dal direttore di gara. Al 27′ però il numero 22 di casa riesce a siglare l’1-0 con un perentorio colpo di testa che si insacca a fil di palo. Nel finale di tempo non arriva la reazione ospite così si va a riposo col vantaggio valenciano. Nella ripresa ancora Maxi Gomez pericoloso con un siluro dal limite dell’area respinto in corner da un difensore avversario. Al 66′ sempre Gomez aggancia in area e solo davanti al portiere si lascia ipnotizzare da Dmitrovic. Nel finale l’Eibar non riesce a pareggiare così al triplice fischio il Valencia sale a 31 punti.

Getafe-Real Madrid. Entrambe le squadre provano a tenere bene il campo durante i primi minuti di gioco concedendo poche occasioni. Al 24′ Arambarri si presenta in area e calcia ma Courtois si dimostra provvidenziale. Al 34′ arriva il vantaggio merengue con Soria che deposita la sfera nella propria rete dopo il tentativo di Varane, nel finale di tempo non arriva la reazione dei padroni di casa così si va a riposo sull’1-0 ospite. Nei secondi 45 minuti arriva il raddoppio madridista col tocco ravvicinato di Varane dall’interno dell’area piccola per il 2-0 blanco. Al 66′ Bale cerca l’eurogoal da fuori ma Soria in volo respinge con la punta delle dita. Nel finale arriva il tris ospite con Luka Modric che riceve da Valverde e chiude la sfida sul definitivo 3-0 ospite.

Atletico Madrid-Levante. La sfida si sblocca al 13′ con la rasoiata mancina a fil di palo di Angel Correa per l’1-0 colchonero. Passano 5 minuti e Marti Roger pareggia i conti dopo una leggera deviazione. Al 19′ l’Atletico Madrid si riporta in vantaggio col perfetto colpo di testa di Felipe dal dischetto del rigore. Al 32′ Bardhi direttamente su punizione manca la porta di un niente. Nel finale di tempo non arriva il pareggio sopite così si va a riposo con i madrileni in vantaggio. Nella seconda frazione Saùl Niguez cerca la soluzione dalla media distanza ma Abarisketa blocca in tuffo. Al 62′ ci prova anche Joao Felix ma il portiere del Levante anche questa volta non si lascia sorprendere. Nel finale Bardhi cerca il pareggio con un missile che Oblak disinnesca chiudendo la sfida con la vittoria madrilena.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Real Madrid 40-Barcellona 39-Atletico Madrid 35-Siviglia 35-Real Sociedad 31-Valencia 31-Getafe 30-Athletic Bilbao 29-Levante 26-Villarreal 25-Granada 24-Osasuna 23-Betis 23-Valladolid 21-Alavés 19-Eibar 19-Mallorca 15-Celta Vigo 14-Leganés 14-Espanyol 10